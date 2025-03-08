تقرير: ليفربول يدرس دخول سباق التعاقد مع لياو

السبت، 08 مارس 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

يدرس ليفربول فكرة التعاقد مع البرتغالي رفائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي.

ويمتد تعاقد لياو مع ميلان حتى صيف 2028.

وبحسب موقع "team talk" الإنجليزي، فإن ليفربول يدرس دخول سباق التعاقد مع لياو وتقديم عرض رسمي لضم اللاعب من ميلان.

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ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضم المهاجم البرتغالي في الصيف المقبل.

وربطت تقارير إنجليزية لياو بالانتقال إلى تشيلسي، فيما ذكرت صيحفة سبورت الإسبانية أن برشلونة مهتم بضم المهاجم البرتغالي.

ويلعب لياو في صفوف ميلان من صيف 2019 قادما من ليل الفرنسي.

البرتغالي صاحب الـ25 عاما لعب هذا الموسم 38 مباراة مع ميلان وسجل 10 أهداف وصنع 8 آخرين.

وبشكل عام لعب لياو 248 مباراة مع الروسونيري وسجل 68 هدفا وصنع 53.

وحصل لياو مع ميلان على لقبي الدوري وكأس السوبر الإيطالي.

ليفربول ميلان لياو
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