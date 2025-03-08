حازم إمام: ناصر ماهر لم يستعد مستواه.. وأشعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي

السبت، 08 مارس 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

حازم إمام - عبد الله السعيد

يرى حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن مواجه فريقه أمام مودرن سبورت ولعب 120 دقيقة يزيد من مهمته خلال مواجهة الأهلي المرتقبة.

وتغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء لشوطين إضافيين ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر

وقال إمام عبر أون سبورت: "اللعب لمدة 120 دقيقة قبل أيام قليلة من مباراة الأهلي ليس سهلا. بالطبع أشعر بالقلق قبل القمة".

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وأضاف "مواجهة مودرن سبورت بالطبع ستؤثر على المستوى البدني للاعبين قبل اللعب أمام الأهلي، خاصة عدم إراحة عبد الله السعيد وزيزو ومشاركتهما في المباراة كاملة".

وأتم "ناصر ماهر لم يستعد مستواه منذ عودته من الإصابة، والفريق يحتاج للتحسن وزيادة قدرته على الاختراق من العمق".

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

بينما سجل معتز زدام هدف مودرن سبورت الوحيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

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