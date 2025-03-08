تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا

كشفت تقارير مغربية حقيقة اعتزال الدولي المغربي حكيم زياش لاعب الدحيل القطري اللعب دوليا.

حكيم زياش النادي : الدحيل المغرب

وترددت انباء عن إبلاغ زياش قرار اعتزال اللعب دوليا، لوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حكيم زياش لم يبلغ وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بقرار اعتزاله اللعب دوليا كما يتردد.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الراكراكي اجتمع بزياش في قطر خلال مباراة الدحيل والسد، ولم يبلغه لاعب تشيلسي السابق بأي قرار بشأن اعتزاله اللعب الدولي.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 21 مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ثم يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره التنزاني يوم 25 من الشهر ذاته ضمن الجولة السادسة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخاسمة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 ؤنقاط عن النيجر أقرب منافسيه.