بيولي: حزين للتعادل أمام الشباب.. ولهذا السبب استبدلت رونالدو

السبت، 08 مارس 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوصل

قطع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر، وعدا لجماهير ناديه بتقديم فريقه مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.

وتعادل النصر أمام الشباب 2-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "حزين بسبب النتيجة، لكن اللاعبين اجتهدوا كثيرا في ظل النقص العددي، ونعد الجماهير بالأفضل".

أخبار متعلقة:
بدون رونالدو.. النصر يتعادل مع استقلال طهران خارج ملعبه في دوري الأبطال الشرق الأوسط توضح سبب غياب رونالدو عن مواجهة استقلال طهران الرياضية: تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة استقلال طهران تقرير سعودي: غياب رونالدو ولاجامي عن مواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

وعن تبديل البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الشوط الثاني، أوضح: "فكرنا في الجانب البدني، الإجهاد والتعب، جون دوران كان جاهزا لمساعدتنا في إحراز الأهداف خلال تلك اللحظة".

وأتم "لدينا مواجهة صعبة أمام استقلال طهران، سنسعى لتقديم أفضل ما ليدنا خلالها للتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنسخة".

ويلعب النصر أمام استقلال طهران يوم الإثنين المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف.

وعلى مستوى الدوري السعودي يلعب النصر أمام الخلود يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة 25 من المسابقة.

نتيجة التعادل أمام الشباب رفعت رصيد النصر إلى النقطة 48 في الدوري السعودي.

فيما وصل رصيد نادي الشباب إلى النقطة 40 في المركز السادس بجدول الترتيب.

الدوري السعودي رونالدو النصر
نرشح لكم
مدرب الخليج: الحظ عاندنا أمام أهلي جدة.. وسننافس الكبار إذا تعاقدنا مع محترفين مميزين الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف تعادل لا يفيد.. الشباب يخطف نقطة من النصر في دربي الرياض الدوري السعودي - كانتي وفابينيو يغيبان عن اتحاد جدة أمام الرياض الهلال يخسر سافيتش 3 مباريات الدوري السعودي - تمبكتي ينهي أزمة البليهي في الهلال مواعيد مباريات اليوم 7 مارس.. الزمالك في كأس مصر ومحمد شريف وتريزيجيه تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي
أخر الأخبار
مرموش: التعامل مع أفضل مدرب بالعالم يمنحني الثقة.. والأجواء في سيتي رائعة 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتينجهام فورست.. هالاند يهدر الأول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يدرس دخول سباق التعاقد مع لياو 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الخليج: الحظ عاندنا أمام أهلي جدة.. وسننافس الكبار إذا تعاقدنا مع محترفين مميزين ساعة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام نوتينجهام فورست.. ومرموش على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: ناصر ماهر لم يستعد مستواه.. وأشعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
نونو سانتو: مانشستر سيتي تمكن من تعديل مساره.. ولا تحضيرات خاصة لمواجهته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري