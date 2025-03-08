بيولي: حزين للتعادل أمام الشباب.. ولهذا السبب استبدلت رونالدو

قطع الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر، وعدا لجماهير ناديه بتقديم فريقه مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.

وتعادل النصر أمام الشباب 2-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "حزين بسبب النتيجة، لكن اللاعبين اجتهدوا كثيرا في ظل النقص العددي، ونعد الجماهير بالأفضل".

وعن تبديل البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الشوط الثاني، أوضح: "فكرنا في الجانب البدني، الإجهاد والتعب، جون دوران كان جاهزا لمساعدتنا في إحراز الأهداف خلال تلك اللحظة".

وأتم "لدينا مواجهة صعبة أمام استقلال طهران، سنسعى لتقديم أفضل ما ليدنا خلالها للتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للنسخة".

ويلعب النصر أمام استقلال طهران يوم الإثنين المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف.

وعلى مستوى الدوري السعودي يلعب النصر أمام الخلود يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة 25 من المسابقة.

نتيجة التعادل أمام الشباب رفعت رصيد النصر إلى النقطة 48 في الدوري السعودي.

فيما وصل رصيد نادي الشباب إلى النقطة 40 في المركز السادس بجدول الترتيب.

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