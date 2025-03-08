الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف

السبت، 08 مارس 2025 - 02:26

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

تغلب الهلال على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

تقدم محمد كنو للزعيم في الدقيقة 18 بعد تمريرة من روبن نيفيز.

وعاد ألكساندر ميتروفيتش بعد غياب بداعي الإصابة، ليشارك بدلا من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 63.

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وسجل ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 89، بصناعة سالم الدوسري.

الهلال رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وتعادل الاتحاد في هذه الجولة مع القادسية الثالث بهدف لكل فريق.

بينما تعادل النصر الرابع مع الشباب السادس بهدفين لكل منهما.

الأهلي خامس الترتيب كذلك تعادل بهدفين لمثلهما مع الخليج.

وشارك محمد شريف مع الخليج في الدقيقة 85، أثناء تقدم الخليج بهدفي عبد الله آل سالم وفابيو مارتينز، ردا على تقدم الأهلي بهدف سعيد آل حمسل العكسي.

ولكن في الدقيقة 90 تمكن جالينو من تعديل النتيجة.

وبذلك يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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