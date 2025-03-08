طالب بإيقاف عبد العزيز السيد.. مودرن سبورت يشكو من الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

السبت، 08 مارس 2025 - 02:20

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - مودرن سبورت

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا ضد ما وصفه بالأخطاء الفادحة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الزمالك في دور الـ 16 لكأس مصر.

وجاء نص البيان كالتالي:

يدين نادي مودرن سبورت الحريص دائمًا على تطوير الكرة المصرية ومنظومتها التحكيمية ما شهدته مباراة فريق كرة القدم مع الزمالك.

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ويؤكد نادي مودرن سبورت اتخاذ الاجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة بشأن شكوى الحكم عبدالعزيز السيد حكم اللقاء بسبب الأخطاء الفادحة التي ساهمت في خسارة مودرن سبورت.

ويشدد نادي مودرن سبورت على رفضه التام للأخطاء التحكيمية الكبرى التي شهدتها المباراة وكذلك إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو رغم إقامة مباراة أخرى في نفس البطولة بالتقنية ذاتها.

ويطالب نادي مودرن سبورت اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأندية وعلى رأسها مودرن سبورت من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تسببت في خسارة النادي العديد من مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

كما يطلب نادي مودرن سبورت إيقاف الحكم عبدالعزيز السيد والتريث في اختيار حكام من ذوي الكفاءة الدولية للفترة المقبلة نظرا لأهميتها الشديدة.

ويؤكد نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس دعمه الكامل لمنظومة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم والتطلع للتعاون معاً في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر من مودرن سبورت قد قال لـ FilGoal.com: "النادي سيتقدم بشكوى رسمية ضد عبد العزيز السيد حكم مباراته مع الزمالك بسبب الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة. كنا نستحق ركلتي جزاء ولم يتم إخطارنا بعدم وجود تقنية الفيديو عكس ما حدث في مباريات أخرى من نفس الدور".

وتغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ 16.

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما سجل معتز زدام هدف مودرن الوحيد.

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