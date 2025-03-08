كرة سلة - الاتحاد يقلب الطاولة على الأهلي وينتصر.. والزمالك ينفرد بصدارة الدوري

حقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على الأهلي بالفوز بنتيجة 87-84 في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السوبر الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بعدما تعرض للهزيمة من سبورتنج في الجولة الماضية.

وانتهى الربع الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 25-17، وتقلص الفارق في الثاني لينتهي بتقدم الأهلي 44-41.

في الربع الثالث وسع الأهلي الفارق ليصبح 12 نقطة وانتهى بتقدم الأحمر بنتيجة 70-58.

وقلب زعيم الثغر الطاولة وفاز على الأهلي بنتيجة 87-84.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 91-64.

وتفوق سبورتنج بنتيجة 99-71 على هليوبوليس. وانتصر الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 76-63.

وانفرد الزمالك بالصدارة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الأهلي ومتفوقا عليه بالمواجهات المباشرة.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.