كرة سلة - الاتحاد يقلب الطاولة على الأهلي وينتصر.. والزمالك ينفرد بصدارة الدوري

السبت، 08 مارس 2025 - 01:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

حقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على الأهلي بالفوز بنتيجة 87-84 في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السوبر الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بعدما تعرض للهزيمة من سبورتنج في الجولة الماضية.

وانتهى الربع الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 25-17، وتقلص الفارق في الثاني لينتهي بتقدم الأهلي 44-41.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى كرة سلة - رغم الخسارة في التصفيات.. "وايلد كارد" يؤهل سيدات مصر لأمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع محترف الزمالك السابق كرة سلة - أهلي طرابلس الليبي يدعم صفوفه في إفريقيا بضم عاصم مرعي

في الربع الثالث وسع الأهلي الفارق ليصبح 12 نقطة وانتهى بتقدم الأحمر بنتيجة 70-58.

وقلب زعيم الثغر الطاولة وفاز على الأهلي بنتيجة 87-84.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 91-64.

وتفوق سبورتنج بنتيجة 99-71 على هليوبوليس. وانتصر الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 76-63.

وانفرد الزمالك بالصدارة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الأهلي ومتفوقا عليه بالمواجهات المباشرة.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.

كرة سلة الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة الزمالك وسبورتنج كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - رغم الخسارة في التصفيات.. "وايلد كارد" يؤهل سيدات مصر لأمم إفريقيا كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع محترف الزمالك السابق كرة سلة - أهلي طرابلس الليبي يدعم صفوفه في إفريقيا بضم عاصم مرعي سلة - الاتحاد السكندري يضم ثالث لاعب من جنوب السودان لتدعيم صفوفه في BAL دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا
أخر الأخبار
تقرير مغربي يكشف حقيقة اعتزال زياش دوليا 33 دقيقة | الوطن العربي
بيولي: حزين للتعادل أمام الشباب.. ولهذا السبب استبدلت رونالدو ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة.. وكأس مصر ساعة | الدوري الإنجليزي
"سنبقى في الدوري وهذا ما نحتاج إليه".. رسالة تامر مصطفى الأولى في قيادة الإسماعيلي 9 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال ينتصر في جولة التعادلات.. ومشاركة متأخرة لشريف 9 ساعة | المحترفون
طالب بإيقاف عبد العزيز السيد.. مودرن سبورت يشكو من الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
مرموش: علينا إظهار أفضل ما لدينا ضد نوتنجهام.. ونستعد لكل المباريات بنفس الطريقة 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد يقلب الطاولة على الأهلي وينتصر.. والزمالك ينفرد بصدارة الدوري 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري