منتخب مصر للمحليين - وائل رياض يقود المران الرئيسي في هيئة قناة السويس

السبت، 08 مارس 2025 - 01:17

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر للمحليين

أدى منتخب مصر للمحليين مرانه الرئيسي على ملعب هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويواحه منتخب مصر خصمه جنوب إفريقيا في إياب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للمحليين.

وقاد وائل رياض المدير الفني للمنتخب المران وأشاد بعناصر المنتخب والروح التي يتمتع بها اللاعبون والأداء المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشدد وائل رياض على أهمية المباراة، وأن منتخب المحليين قادر على حسم التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

ومن جانبهم، تعهد لاعبو منتخب المحليين بتخطي جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، والذي سيقام يوم الأحد المقبل.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات.

أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

مران منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
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