أيمن عبد العزيز: أين تكافؤ الفرص؟ يجب أن أستريح مثل المنافس

السبت، 08 مارس 2025 - 01:15

كتب : FilGoal

أيمن عبد العزيز - الزمالك

أبدى أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك سعادته بالفوز على مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر.

وقال عبد العزيز في تصريحاته لقناة أون سبورت: "منذ كنت لاعبا هذه هي مباريات الكأس. لا يوجد صغير وكبير".

وأضاف "رأينا فرق من الدرجة الثالثة تقصي فرق الدوري الممتاز".

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وواصل "نبحث عن الفوز والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، ونحن في مرحلة بناء وبالتالي نجرب طرق لعب مختلفة".

وأكمل "البطولة مهمة لنا والوقت ضيق للغاية في الاستشفاء".

وأوضح "كنت أرى من السهل اتخاذ قرار تأجيل المباراة بالأمس وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وتابع "مثلما يرتاح المنافس يجب أن أرتاح. لا يجب أن أواجه المنافس الأول لي بعد 3 أيام من مباراتي السابقة بينما يستريح هو لـ 6 أيام".

وتغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ 16.

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما سجل معتز زدام هدف مودرن الوحيد.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري يوم 11 مارس.

ولا يشارك الأهلي في النسخة الحالية من كأس مصر وفقا للائحة، بسبب قراره بعدم استكمال المسابقة في الموسم الماضي.

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