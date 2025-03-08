الدوري المصري سيدات - مسار يتمسك بالصدارة والأهلي يلاحقه.. والزمالك يتفوق على بيراميدز

السبت، 08 مارس 2025 - 01:13

كتب : FilGoal

مسار - دوري أبطال إفريقيا سيدات

انتهت مباريات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري سيدات 2024-25.

وواصل مسار حامل اللقب تمسكه بالصدارة بالفوز على زد بنتيجة 2-0.

فيما توقفت سيدات الزمالك على بيراميدز بنتيجة 2-0.

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واكتسح الأهلي ضيفه المعادي واليخت بنتيجة 5-0.

وفازت سيدات وادي دجلة على مودرن سبورت بنتيجة 6-2.

وأخيرا حقق البنك الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0.

وارتفع رصيد مسار في الصدارة لـ 52 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 51 نقطة.

ورفع وادي دجلة رصيده لـ 47 نقطة في المركز الثالث ويليه الزمالك في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وتوقف رصيد زد في المركز الخامس عند 32 نقطة ويليه البنك الأهلي برصيد بنفس الرصيد.

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وفي المركز السابع يأتي مودرن سبورت برصيد 29 نقطة، ثم المقاولون العرب برصيد 23 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وأخيرا يأتي المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.

مسار الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري سيدات
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