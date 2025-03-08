كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة والقناة الناقلة

السبت، 08 مارس 2025 - 01:12

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

تأهل الزمالك لملاقاة سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وتغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد في دور الـ 16.

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما سجل معتز زدام هدف مودرن الوحيد.

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ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري يوم 11 مارس.

في اليوم ذاته يلعب سموحة ضد مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة

تقام المباراة يوم الجمعة 14 مارس.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت.

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