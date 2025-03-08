طبيب الزمالك يكشف سبب استبدال مصدق أمام مودرن سبورت

السبت، 08 مارس 2025 - 00:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

صلاح الدين مصدق - الزمالك ضد إنبي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب استبدال صلاح الدين مصدق بين شوطي اللقاء ضد مودرن سبورت.

وانتصر الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي: "خروج مصدق بين شوطي اللقاء وجهة نظر فنية وليست بسبب الإصابة".

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وشدد "المغربي لم يتعرض لأي إصابة في لقاء مودرن سبورت بكأس مصر".

وكان الجهاز الفني استبدل صلاح الدين مصدق مع بداية الشوط الثاني لمباراة مودرن سبورت وشارك محمود حمدي "الونش" بدلا منه.

وشارك المغربي مع الزمالك منذ انضمامه في 4 مباريات خاض منها 3 في الدوري كاملة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر وسيلتقي مع سموحة في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

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