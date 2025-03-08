كأس مصر - بهدف شيكابالا والاحتفال الشهير.. الزمالك يجتاز مودرن ويتأهل لربع النهائي

السبت، 08 مارس 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

هدف شيكابالا - الزمالك × مودرن سبورت

تغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

بينما سجل معتز زدام هدف مودرن سبورت الوحيد.

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في الجولة ذاتها تغلب البنك الأهلي على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بداية سريعة

التقدم أتى من نبيل عماد بعد ركلة حرة من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6، أخطأ الحارس محمد مجدي في إبعادها ليتابعها عماد في الشباك.

وفي الدقيقة 13 سدد علي زعزع ولكن تألق محمد صبحي في الإبعاد.

وسدد مصطفى شلبي في الدقيقة 17 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وحاول معتز زدام بعد كرة وصلته من ركلة حرة في الدقيقة 23، ولكن أمسك صبحي بتسديدته.

وسدد ناصر ماهر في الدقيقة 28، لتصطدم الكرة بدفاعات مودرن.

وسدد أحمد عاطف ركلة حرة في الدقيقة 45+3 ولكن اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية.

رد سريع

أتى الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة بدلا من صلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي مع انطلاق الشوط الثاني.

فيما أتى أرنولد إيبا بدلا من علي الفيل على الجانب الآخر.

وحول محمد صبحي كرة خطيرة من معتز زدام إلى ركنية، ولكن سجل منها زدام نفسه هدف التعادل في الدقيقة 51 بعد عرضية علي زعزع.

وسدد عبد الله السعيد كرة خطيرة في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم.

فيما حاول أحمد سيد زيزو في الدقيقة 77 لترتد الكرة من دفاع مودرن.

وأتى محمد حمدي بدلا من ناصر ماهر في الدقيقة 82.

على الجانب الآخر أتى عبد الرحمن أسامة ومحمود شعبان بدلا من أحمد خالد وعلي فوزي.

وفي ختام الشوط حل حسام حسن وعبد الله حافظ بدلا من أحمد عاطف ومعتز زدام، بينما أتى أحمد فتوح بدلا من نبيل عماد.

لحظة الحسم

في الدقيقة 99 أتى شيكابالا وحسام أشرف بدلا من محمود بنتايك وسيف الجزيري

وسدد شيكابالا من موقع خطير في الدقيقة 101 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 106 سجل شيكابالا الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من زيزو.

ثم أتى عبد الرحمن رشدان بدلا من محمود رزق في الدقيقة 108 بداعي الإصابة.

وبذلك يضرب الزمالك موعدا مع سموحة في دور الثمانية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل 14 مارس.

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