كأس مصر - بهدف شيكابالا والاحتفال الشهير.. الزمالك يجتاز مودرن ويتأهل لربع النهائي

تغلب الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

سجل هدفي الزمالك نبيل عماد ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

بينما سجل معتز زدام هدف مودرن سبورت الوحيد.

في الجولة ذاتها تغلب البنك الأهلي على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بداية سريعة

التقدم أتى من نبيل عماد بعد ركلة حرة من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6، أخطأ الحارس محمد مجدي في إبعادها ليتابعها عماد في الشباك.

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دونجا يستغل أخطاء حارس ودفاع مودرن سبورت ويسجل هدف التقدم للزمالك مبكرًا pic.twitter.com/QW4liFVsb1 — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025

وفي الدقيقة 13 سدد علي زعزع ولكن تألق محمد صبحي في الإبعاد.

وسدد مصطفى شلبي في الدقيقة 17 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وحاول معتز زدام بعد كرة وصلته من ركلة حرة في الدقيقة 23، ولكن أمسك صبحي بتسديدته.

وسدد ناصر ماهر في الدقيقة 28، لتصطدم الكرة بدفاعات مودرن.

وسدد أحمد عاطف ركلة حرة في الدقيقة 45+3 ولكن اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية.

رد سريع

أتى الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة بدلا من صلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي مع انطلاق الشوط الثاني.

فيما أتى أرنولد إيبا بدلا من علي الفيل على الجانب الآخر.

وحول محمد صبحي كرة خطيرة من معتز زدام إلى ركنية، ولكن سجل منها زدام نفسه هدف التعادل في الدقيقة 51 بعد عرضية علي زعزع.

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رأسية ولا أحلى تمنح مودرن سبورت هدف التعادل في شباك الزمالك عن طريق معتز زدام pic.twitter.com/klBrHA2zCv — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025

وسدد عبد الله السعيد كرة خطيرة في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم.

فيما حاول أحمد سيد زيزو في الدقيقة 77 لترتد الكرة من دفاع مودرن.

وأتى محمد حمدي بدلا من ناصر ماهر في الدقيقة 82.

على الجانب الآخر أتى عبد الرحمن أسامة ومحمود شعبان بدلا من أحمد خالد وعلي فوزي.

وفي ختام الشوط حل حسام حسن وعبد الله حافظ بدلا من أحمد عاطف ومعتز زدام، بينما أتى أحمد فتوح بدلا من نبيل عماد.

لحظة الحسم

في الدقيقة 99 أتى شيكابالا وحسام أشرف بدلا من محمود بنتايك وسيف الجزيري

وسدد شيكابالا من موقع خطير في الدقيقة 101 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 106 سجل شيكابالا الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من زيزو.

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"شيكابالا يغير الحالة".. قائد الزمالك يضيف الهدف الثاني لفريقه في مرمى مودرن سبورت بعد مجهود كبير من زيزو pic.twitter.com/Fm45gC0mDQ — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025

ثم أتى عبد الرحمن رشدان بدلا من محمود رزق في الدقيقة 108 بداعي الإصابة.

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وبذلك يضرب الزمالك موعدا مع سموحة في دور الثمانية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل 14 مارس.