كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

السبت، 08 مارس 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

انتصر الأهلي والزمالك وتأهل القطبين لنهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

وتفوق الزمالك على سبورتنج بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وسبقه الأهلي في الوصول للنهائي بالفوز على بتروجت بنفس النتيجة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري

وستقام المباراة النهائية اليوم السبت 8 مارس من أجل حسم لقب السوبر المصري في النسخة الثالثة.

وكان الأهلي قد حسم أول لقبين سوبر لصالحه ضد الزمالك.

ويعد الأهلي بطل الرباعية الموسم الماضي بتحقيق ألقاب الدوري والكأس والسوبر وإفريقيا.

كرة طائرة الأهلي كرة طائرة الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك "حزينة وأرفض الحديث الآن بسبب الدربي".. قائدة سيدات الزمالك تكشف إيقافها من النادي
أخر الأخبار
الرياضية: كيسيه جاهز لمواجهة الريان في أبطال آسيا 5 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية 6 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: مواجهة رايو فايكانو كانت باهتة.. وأحاول استعاد لياقتي مجددا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
الهلال السعودي يعلن عودة الثلاثي المصاب للتدريبات.. وإراحة ميتروفيتش ومتابعة مستمرة 43 دقيقة | آسيا
ليفربول يعلن شراكته مع أديداس 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر على مشاركة حارس العروبة ساعة | سعودي في الجول
تقرير: صلاح الدين مصدق بين الخيارات المطروحة أمام الركراكي لمعسكر المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي