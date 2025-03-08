كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

انتصر الأهلي والزمالك وتأهل القطبين لنهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

وتفوق الزمالك على سبورتنج بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وسبقه الأهلي في الوصول للنهائي بالفوز على بتروجت بنفس النتيجة.

وستقام المباراة النهائية اليوم السبت 8 مارس من أجل حسم لقب السوبر المصري في النسخة الثالثة.

وكان الأهلي قد حسم أول لقبين سوبر لصالحه ضد الزمالك.

ويعد الأهلي بطل الرباعية الموسم الماضي بتحقيق ألقاب الدوري والكأس والسوبر وإفريقيا.