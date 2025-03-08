كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس
السبت، 08 مارس 2025 - 00:29
كتب : FilGoal
واصل الأهلي تمسكه بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما يواصل الزمالك ملاحقته بعد نهاية مباريات الجولة 9.
وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 35-25.
وعزز صدارته برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.
بينما انتصر الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 29-24.
ورفع الزمالك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي.
وتتبقى 5 جولات لكلا الفريقين، ويحتاج الأهلي لتحقيق 4 انتصارات لحسم اللقب لصالحه.
وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.
ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.
ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.
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