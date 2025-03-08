كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس

واصل الأهلي تمسكه بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما يواصل الزمالك ملاحقته بعد نهاية مباريات الجولة 9.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 35-25.

وعزز صدارته برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

بينما انتصر الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 29-24.

ورفع الزمالك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي.

وتتبقى 5 جولات لكلا الفريقين، ويحتاج الأهلي لتحقيق 4 انتصارات لحسم اللقب لصالحه.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.