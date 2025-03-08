كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس

السبت، 08 مارس 2025 - 00:29

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

واصل الأهلي تمسكه بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد، بينما يواصل الزمالك ملاحقته بعد نهاية مباريات الجولة 9.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 35-25.

وعزز صدارته برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

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بينما انتصر الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 29-24.

ورفع الزمالك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الأهلي.

وتتبقى 5 جولات لكلا الفريقين، ويحتاج الأهلي لتحقيق 4 انتصارات لحسم اللقب لصالحه.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.

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