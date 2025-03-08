شيكابالا يسجل ويتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

السبت، 08 مارس 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

هدف شيكابالا - الزمالك × مودرن سبورت

سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" أول أهدافه بقميص الزمالك في الموسم الجاري 2024-25 وقاد الأبيض للوصول لربع نهائي كأس مصر.

وحوّل شيكابالا عرضية زيزو في الشباك في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي للمباراة ضد مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وسجل شيكابالا أول أهدافه هذا الموسم في المباراة رقم 14، إذ خاض قبل لقاء اليوم 263 دقيقة وغاب عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

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ووصل شيكابالا للهدف رقم 74 في مسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات، وتساوى مع جمال حمزة في المركز الثامن بترتيب هدافي الزمالك تاريخيا.

وأصبح الهدف الآن الاقتراب من رقم حمادة إمام صاحب الـ 84 هدفا في قائمة هدافي الزمالك تاريخيا.

وهز المخضرم الشباك لأول مرة بعد غياب 202 يوما، إذ سجل في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي ضد بلدية المحلة آنذاك.

وسيلتقي الزمالك مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل 14 مارس، لكن قبلها سيواجه الأهلي في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري.

قائمة هدافي الزمالك التاريخية

وجاءت قائمة هدافين الزمالك كالآتي:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- زيزو 86 هدفا

7- حمادة إمام 84 هدفا

8- شيكابالا | جمال حمزة 74 هدفا

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