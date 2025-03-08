قائمة بيراميدز - غياب خماسي أمام المقاولون العرب في كأس مصر

السبت، 08 مارس 2025 - 00:02

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه للقاء المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان غدا السبت على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً.

ويغيب محمد حمدي ورمضان صبحي وأحمد سامي ومحمود مرعي ووليد الكرتي بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق - صامويل أومسا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويعاني سامي من تمزق في العضلة الضامة، رمضان من شد في العضلة الأمامية، ومرعي من شد في العضلة الخلفية.

بينما يغيب وليد الكرتي بسبب شعوره بألم في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة بفوزه على زد في النهائي.

ويأمل بيراميدز في الوصول لربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع إنبي في ربع النهائي يوم 15 مارس الجاري.

بيراميدز قائمة بيراميدز كأس مصر المقاولون العرب
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