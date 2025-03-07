كأس مصر - البنك الأهلي يرد الدين لـ المصري ويقصيه بثلاثية

الجمعة، 07 مارس 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المصري

حجز البنك الأهلي خامس بطاقات ربع نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل للبنك أسامة فيصل وياو أنور ومحمود عبد اللطيف "جريندو" فيما سجل للمصري جون إيبوكا.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يصل فيها البنك الأهلي لربع نهائي كأس مصر وفي كلاهما ودع من تلك المرحلة أمام بيراميدز.

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كما عوّض خسارته من المصري في دور الـ 16 الموسم الماضي بكأس مصر بنفس النتيجة.

وسيلتقي البنك الأهلي مع الفائز من مباراة فاركو ضد غزل المحلة في ربع النهائي، وستقام المباراة على ملعب الفائز من المباراة الأخرى.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة 28 مارس الجاري.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق محمد إبراهيم بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى محمود جاد بثبات في الدقيقة 8.

الهدف الأول في اللقاء جاء بعد تصويبة ارتدت من الحارس لتصل إلى ياو أنور الذي مهدها لأسامة فيصل وسجل هدف التقدم.

ورفع فيصل رصيده التهديفي في شباك المصري لـ 5 أهداف كأكثر فريق هز شباكه في مسيرته.

وبعد 3 دقائق مرت تمريرة طولية من محمد فتحي صوب ياو أنور الذي انفرد وسدد كرة لم يتعامل معها محمود جاد بشكل صحيح لتسكن الشباك.

وحاول لاعبو المصري تقليص الفارق لكن المحاولات الهجومية لم ترتق للخطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بثنائية.

في الدقيقة 55 كاد صلاح محسن أن يقلص الفارق بعدما راوغ المدافع داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لكرته على مرتين.

وانفرد أسامة فيصل في الدقيقة 66 وأهدر بغرابة فرصة تعزيز التقدم وإنهاء المباراة مبكرا.

ودفع أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري بمصطفى أبو الخير وفخر الدين بن يوسف وجون إيبوكا في الدقائق التالية بحثا عن التعادل.

وبالفعل قلص جون إيبوكا الفارق في الدقيقة 90+2 بعد رأسية صلاح محسن تسلمها على صدره والتف وسدد كرة قوية في الشباك.

وبعد دقيقتين توغل إسحاق يعقوب من الجهة اليسرى وأرسل عرضية وصلت لأحمد عيد الذي حاول مراوغة أحمد ريان مهاجم البنك لكنه فقد الكرة أمام منطقة الجزاء، وانفرد وتدخل أبو الخير وشتت كرة ارتطمت بالقائم لتصل لجريندو الذي سدد كرة سكنت الشباك معلنا نهاية اللقاء وتأهل البنك.

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