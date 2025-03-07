سجل هدفا وصنع 2 في 45 دقيقة.. تريزيجيه يقود الريان لاكتساح الخور بخماسية

الجمعة، 07 مارس 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان - الخور

انتصر الريان بنتيجة 5-1 على الخور في الجولة 18 من دوري نجوم قطر، في مباراة ساهم فيها محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل هدف وصناعة 2.

ووصل تريزيجيه لـ 10 مساهمات في الموسم الجاري من الدوري القطري خلال 15 مباراة.

وإجمالا سجل 6 وصنع 5 في 24 مباراة بقميص الريان في جميع المسابقات هذا الموسم.

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وانتهى الشوط الأول بهدف وحيد للريان عن طريق جوليان دي سارت برأسية في الدقيقة 10.

وشارك تريزيجيه في بداية الشوط الثاني بدلا من محمد سراج.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني صنع تريزيجيه أول أهدافه في اللقاء بعرضية أرضية أودعها روجر جيديش في الشباك.

وفي الدقيقة 61 سجل تريزيجيه بمجهود فردي رائع بعدما توغل من الجهة اليسرى وراوغ وسدد كرة أرضية على يسار الحارس.

وتقلص الفارق للضيوف في الدقيقة 67 لكن آدم باريرو أعاد الفارق لـ 3 أهداف في الدقيقة 79.

وصنع تريزيجيه الهدف الخامس لفريقه والثاني له خلال اللقاء في الدقيقة 86 الذي سجله الفلسطيني محمد صالح مستفيدين من غياب الرقابة الدفاعية.

وحقق الريان الفوز الثالث على التوالي محليا ورفع رصيده لـ 27 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن المربع الذهبي.

في المقابل يتذيل الخور الترتيب برصيد 7 نقاط وأصبح أقرب للهبوط للدرجة الثانية مع اقتراب الموسم من نهايته.

الدوري القطري تريزيجيه الريان
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