9 من 18.. جميع التغييرات للمدربين في المرحلة الأولى من الدوري المصري 2024-25

أجرت 9 أندية لـ الدوري المصري تغييرات في موقع المدير الفني عند نهاية المرحلة الأولى من المسابقة.

وانتهت المرحلة الأولى من المسابقة وستبدأ المرحلة النهائية بعد أيام لتحديد البطل وكذلك الهابطين لدوري المحترفين.

FilGoal.com يستعرض معكم التغييرات الفنية التي جرت في النصف الأول من الموسم لفرق الدوري.

9 فرق تمسكت بمدربها في المرحلة الأولى ومستمرين في المرحلة النهائية من المسابقة، وهم:

الأهلي: السويسري مارسيل كولر

بيراميدز: الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش

بتروجت: سيد عيد

سموحة: أحمد سامي

فاركو: أحمد خطاب

الجونة: علاء عبد العال

حرس الحدود: محمد يوسف

طلائع الجيش: عبد الحميد بسيوني

البنك الأهلي: طارق مصطفى

بالنظر للفرق السابقة فهناك 6 من الـ 9 تنافس في المجموعة الأولى، و3 في المجموعة الثانية.

فيما رحل مجدي عبد العاطي عن تدريب زد بعد نهاية المرحلة الأولى، وعوضه حمادة صدقي بدءا من المرحلة النهائية، ليكون زد الفريق الوحيد الذي استمر معه نفس المدرب طيلة المرحلة الأولى وسيخوض الثانية بمدرب جديد.

بالتالي هناك 8 فرق أجرت تغييرات فنية خلال المرحلة الأولى، من أصل 18 فريقا.

ويتصدر مودرن سبورت القائمة برصيد 4 مدربين قادوا الفريق خلال 17 مباراة، ويأتي خلفه غزل المحلة والزمالك برصيد 3 تغييرات لكل فريق.

مودرن سبورت بدأ الموسم مع طلعت يوسف الذي استمر 4 جولات ثم حل الفرنسي فرانك دوما خلفا له وواصل المهمة حتى الجولة 12.

وقاد أحمد صالح بشكل مؤقت تدريب الفريق في الجولة 13، وتبعه عبد الحق بن شيخة في قيادة الفريق في آخر 4 جولات من المرحلة الأولى.

غزل المحلة بدأ الموسم مع أحمد عيد عبد الملك الذي قاد زعيم الفلاحين للعودة وسط الكبار مجددا.

رحل عيد بعد مرور 4 جولات وعوضه شوقي غريب الذي استمر حتى الجولة 11.

وبدأ القبرصي نيكوديموس بابافسيليو الولاية الثانية له مع الغزل بدءا من الجولة 12 ولا زال مستمرا.

تقدم جوزيه جوميز باستقالته من تدريب الزمالك بعد مرور 4 جولات وبدأ كريستيان جروس تدريب الفريق من الجولة 5 ورحل وعوضه البرتغالي جوزيه بيسيرو بدءا من الجولة 14.

هناك 4 فرق أخرى أجرت تغييرا وحيدا فنيا وهم الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا إنبي.

الاتحاد بدأ مع بابافسيليو ورحل بعد 7 جولات وتولى طلعت يوسف المهمة خلفا له من الجولة 8.

الإسماعيلي بدأ الموسم مع حمد إبراهيم الذي حمل الراية خلفا للراحل إيهاب جلال، وتولى عماد سليمان تدريب الفريق بدءا من الجولة 14.

وسيبدأ تامر مصطفى المهمة في المرحلة النهائية.

سيراميكا استمر مع أيمن الرمادي الذي رحل بعد مرور 15 جولة وعوضه علي ماهر الذي رحل في نفس الجولة من تدريب المصري الذي يقوده حاليا التونسي أنيس بوجلبان.

وأخيرا إنبي الذي بدأ الموسم مع سيد ياسين ثم عوضه محمد إسماعيل بدءا من الجولة 5، وسيبدأ حمزة الجمل المرحلة النهائية من الدوري مع الفريق.

فمن سيكون المدرب الجديد الذي سيتخلى عن منصبه في الجزء الباقي من الموسم؟