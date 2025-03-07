خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المرحلة النهائية للدوري.. وأسعار مباراة القمة
الجمعة، 07 مارس 2025 - 22:04
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري 2024-25 والتي تشهد إقامة مباراة الزمالك ضد الأهلي.
وتبدأ المرحلة النهائية من المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.
وستقام جميع المباريات في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وإليكم أسعار تذاكر مباراة الزمالك والأهلي
الدرجة الثالثة: 75 جنيه
الدرجة الأولى: 300 جنيه
المقصورة: 500 جنيه
فتح باب الحجز لمباريات المرحلة النهائية - الأسبوع الأول فى دوري النيل لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥🏟️
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
15355📞 pic.twitter.com/eR5x9z2JBy— Tazkarti (@Tazkarti) March 7, 2025
وستقام مباراة فاركو ضد البنك الأهلي على استاد حرس الحدود بدون جماهير.
احجز تذاكر مباريات الدوري من هنا.
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