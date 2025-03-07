خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المرحلة النهائية للدوري.. وأسعار مباراة القمة

الجمعة، 07 مارس 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري 2024-25 والتي تشهد إقامة مباراة الزمالك ضد الأهلي.

وتبدأ المرحلة النهائية من المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.

وستقام جميع المباريات في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم أسعار تذاكر مباراة الزمالك والأهلي

الدرجة الثالثة: 75 جنيه

الدرجة الأولى: 300 جنيه

المقصورة: 500 جنيه

وستقام مباراة فاركو ضد البنك الأهلي على استاد حرس الحدود بدون جماهير.

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