انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت

الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر.

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ق 106 جووول شيكابالا يسجل الثاني بعد تمريرة من زيزو

ق 101 شيكابالا يسدد من موقع خطير ولكن فوق العارضة

ق 99 شيكابالا وحسام أشرف بدلا من محمود بنتايك وسيف الجزيري

الوقت الإضافي

ق 53 عبد الله السعيد يسدد ولكن بجوار القائم

ق 51 جووول التعادل برأسية من معتز زدام

ق 50 زدام يسدد وصبحي يبعدها إلى ركنية

ق 46 محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة بدلا من صلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي

استراحة

ق 5 جووول أول من نبيل عماد بعد عرضية من زيزو

بداية المباراة

الزمالك كأس مصر
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