انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت
الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:31
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر.
---
ق 106 جووول شيكابالا يسجل الثاني بعد تمريرة من زيزو
ق 101 شيكابالا يسدد من موقع خطير ولكن فوق العارضة
ق 99 شيكابالا وحسام أشرف بدلا من محمود بنتايك وسيف الجزيري
الوقت الإضافي
ق 53 عبد الله السعيد يسدد ولكن بجوار القائم
ق 51 جووول التعادل برأسية من معتز زدام
ق 50 زدام يسدد وصبحي يبعدها إلى ركنية
ق 46 محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة بدلا من صلاح الدين مصدق ومصطفى شلبي
استراحة
ق 5 جووول أول من نبيل عماد بعد عرضية من زيزو
بداية المباراة
نرشح لكم
"سنبقى في الدوري وهذا ما نحتاج إليه".. رسالة تامر مصطفى الأولى في قيادة الإسماعيلي طالب بإيقاف عبد العزيز السيد.. مودرن سبورت يشكو من الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك أيمن عبد العزيز: أين تكافؤ الفرص؟ يجب أن أستريح مثل المنافس كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة والقناة الناقلة طبيب الزمالك يكشف سبب استبدال مصدق أمام مودرن سبورت كأس مصر - بهدف شيكابالا والاحتفال الشهير.. الزمالك يجتاز مودرن ويتأهل لربع النهائي شيكابالا يسجل ويتساوى مع جمال حمزة في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا قائمة بيراميدز - غياب خماسي أمام المقاولون العرب في كأس مصر