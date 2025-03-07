انتهت كأس مصر - البنك (3)-(1) المصري.. إلى ربع النهائي
الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري في دور الـ 16 من كأس مصر.
وانتصر المصري في دور الـ 32 على وادي دجلة 1-0، فيما فاز البنك الأهلي على بترول أسيوط بنفس النتيجة.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء غزل المحلة وفاركو في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
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انتهت
ق 90+4: جووول ينهي اللقاء سجله جريندو.. أحمد عيد يحاول مراوغة المهاجم الذي قطع الكرة لتصل لأحمد ريان لكن مصطفى أبو الخير شتت لترتطم الكرة بالعارضة لتصل لجريندو الذي سجل في الشباك.
ق 90+2: جووول جون إيبوكا يتسلم الكرة على صدره ويسدد كرة قوية ويقلص الفارق
ق 66: انفراد لأسامة فيصل وتسديدة تمر بجوار القائم
ق 55: صلاح محسن يراوغ ويسدد كرة يتصدى لها الحارس على مرتين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: مخلوف يسدد من كرة ثابتة تمر أعلى العارضة
R2 حكاااااية.. هدف عالمي من ياو أنور لاعب البنك الأهلي في مرمى المصري pic.twitter.com/rNYwdHkgqV— ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025
ق 27: جووول الثااااني.. ياو أنور ينفرد ويسجل الهدف الثاني بتسديدة لم يتعامل معها جاد بشكل صحيح
ق 23: أسامة فيصل يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي ضد المصري بعد عرضية ياو أنور
ق 8: محمد إبراهيم يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود جاد بثبات
بداية اللقاء