انتهت كأس مصر - البنك (3)-(1) المصري.. إلى ربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري في دور الـ 16 من كأس مصر.

وانتصر المصري في دور الـ 32 على وادي دجلة 1-0، فيما فاز البنك الأهلي على بترول أسيوط بنفس النتيجة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء غزل المحلة وفاركو في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووول ينهي اللقاء سجله جريندو.. أحمد عيد يحاول مراوغة المهاجم الذي قطع الكرة لتصل لأحمد ريان لكن مصطفى أبو الخير شتت لترتطم الكرة بالعارضة لتصل لجريندو الذي سجل في الشباك.

ق 90+2: جووول جون إيبوكا يتسلم الكرة على صدره ويسدد كرة قوية ويقلص الفارق

ق 66: انفراد لأسامة فيصل وتسديدة تمر بجوار القائم

ق 55: صلاح محسن يراوغ ويسدد كرة يتصدى لها الحارس على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: مخلوف يسدد من كرة ثابتة تمر أعلى العارضة

R2 حكاااااية.. هدف عالمي من ياو أنور لاعب البنك الأهلي في مرمى المصري pic.twitter.com/rNYwdHkgqV — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025

ق 27: جووول الثااااني.. ياو أنور ينفرد ويسجل الهدف الثاني بتسديدة لم يتعامل معها جاد بشكل صحيح

ق 23: أسامة فيصل يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي ضد المصري بعد عرضية ياو أنور

ق 8: محمد إبراهيم يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود جاد بثبات

بداية اللقاء