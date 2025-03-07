مصدر من الحكام لـ في الجول: الفيديو سيتواجد في الكأس بدءا من ربع النهائي.. ووجوده سابقا "خطأ"

الجمعة، 07 مارس 2025 - 21:07

كتب : بسام أبو بكر

محمد معروف

أجاب مصدر بلجنة الحكام على السؤال الدائر حول غايب تقنية الفيديو خلال مباريات اليوم من ثمن نهائي كأس مصر رغم تواجدها في مباراتين سابقتين بالدور ذاته.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن عدم تواجد تقنية الفيديو خلال مباراتي الزمالك ضد مودرن سبورت، والمصري أمام البنك الأهلي المقرر اقامتهما بعد قليل.

وستقام مباراتي الزمالك ضد مودرن سبورت، والمصري أمام البنك الأهلي بدون تقنية الفيديو، رغم تواجد التقنية في مباراتي سموحة وزد، وطلائع الجيش ضد سيراميكا ضمن الدور ذاته.

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وقال مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: "تبعا للائحة بطولة كأس مصر، والتي وقعت عليها جميع الأندية المشاركة في البطولة بالموسم الحالي، تتواجد تقنية الفيديو بداية من مواجهات الدور ربع النهائي".

وتابع "تواجد التقنية خلال مباراتي سموحة أمام زد، وسيراميكا ضد طلائع الجيش في دور الـ16 جاء عن طريق الخطأ".

وتواجدت تقنية الفيديو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش التي أقيمت ضمن دور الـ16 وتحديدا يوم 17 يناير الماضي.

وألغى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش هدفا سجله أحمد رمضان بعد العودة لتقنية الفيدو في هذه المباراة التي انتهت بفوز سيرامكيا كليوباترا 2-0.

كما شهدت مباراة سموحة وزد والتي أقيمت ضمن دور الـ16 يوم 17 يناير أيضا وانتهت بفوز الفريق السكندري 1-0، تواجد تقنية الفيديو.

اتحاد الكرة لجنة الحكام
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