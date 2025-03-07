تشكيل الزمالك - السعيد وناصر ماهر أساسيان أمام مودرن سبورت.. وصبحي يحرس المرمى
الجمعة، 07 مارس 2025 - 20:48
كتب : إبراهيم رمضان
يتواجد الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك أمام مودرن سبورت.
ويلعب الزمالك ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن ثمن نهائي كأس مصر.
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر .
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد سيد زيزو.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.
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