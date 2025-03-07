الدوري السعودي - كانتي وفابينيو يغيبان عن اتحاد جدة أمام الرياض

الجمعة، 07 مارس 2025 - 20:40

كتب : إبراهيم رمضان

سافيتش - كانتي - الهلال ضد اتحاد جدة

يفقد اتحاد جدة خدمات الثنائي، نجولو كانتي وفابينيو خلال مواجهة الرياض بالدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة ضد الرياض يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري السعةدي.

ويفتقد اتحاد جدة جهود الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، ثنائي الوسط، في مواجهته مع الرياض بداعي الإيقاف.

ونال الثنائي بطاقة صفراء خلال مواجهة اتحاد جدة أمام القادسية ما أوجب إيقافهما مباراة واحدة، بعدما ارتفع رصيد البطاقات الصفراء في رصيد كل منهما إلى 4 بطاقات.

وانتهت مباراة اتحاد جدة أمام القادسية التي استضافها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة.

اتحاد جدة جنش
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