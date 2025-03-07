التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. وثنائي في هجوم البنك الأهلي بـ كأس مصر

الجمعة، 07 مارس 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

يبدأ صلاح محسن في هجوم المصري، ويقود الثنائي أسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان على استاد السويس الجديد في التاسعة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

أخبار متعلقة:
استاد القاهرة في المقدمة.. 15 ملعبا × 153 مباراة للمرحلة الأولى من الدوري المصري بعد نهاية المرحلة الأولى.. تعرف على الهدافين الحاليين لـ الدوري المصري تاريخيا رئيس لجنة الحكام يستعرض خطة تطوير التحكيم المصري خبر في الجول - المصري يواجه سيمبا باستاد السويس الجديد.. وموعد المباراة

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: هشام صلاح – داو سيريل – محمود الجزار – إسحاق يعقوب

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – محمد إبراهيم

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – أتدجيكو سامادو – أمادو جولد با – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن

وكان المصري قد تخطى عقبة وادي دجلة بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.

فيما انتصر البنك الأهلي بنفس النتيجة على بترول أسيوط.

البنك الأهلي المصري كأس مصر
نرشح لكم
مباشر كأس مصر - البنك (0)-(0) المصري.. جاد يتصدى مبكرا مصدر من الحكام لـ في الجول: الفيديو سيتواجد في الكأس بدءا من ربع النهائي.. ووجوده سابقا "خطأ" تشكيل مودرن - غياب جنش وثنائي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر تقرير مغربي: الوداد يخطط لضم عطية الله من أجل كأس العالم للأندية اتحاد الكرة يوافق على طلب غزل المحلة بشأن السبكي إيقاف ياو أنور ولاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 17 من الدوري كما كشف في الجول.. تامر مصطفى مدربا جديدا لـ الإسماعيلي خبر في الجول - أفشة يتعافى من الإصابة.. وكولر يحسم مصيره أمام الزمالك
أخر الأخبار
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) مودرن سبورت.. جووول نبيل عماد 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - البنك (0)-(0) المصري.. جاد يتصدى مبكرا 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الحكام لـ في الجول: الفيديو سيتواجد في الكأس بدءا من ربع النهائي.. ووجوده سابقا "خطأ" 41 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - السعيد وناصر ماهر أساسيان أمام مودرن سبورت.. وصبحي يحرس المرمى ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مودرن - غياب جنش وثنائي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - كانتي وفابينيو يغيبان عن اتحاد جدة أمام الرياض ساعة | سعودي في الجول
التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. وثنائي في هجوم البنك الأهلي بـ كأس مصر ساعة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الوداد يخطط لضم عطية الله من أجل كأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي