التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. وثنائي في هجوم البنك الأهلي بـ كأس مصر
الجمعة، 07 مارس 2025 - 20:39
كتب : FilGoal
يبدأ صلاح محسن في هجوم المصري، ويقود الثنائي أسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك في دور الـ 16 من كأس مصر.
ويلتقي الفريقان على استاد السويس الجديد في التاسعة والنصف مساءً.
وجاء تشكيل البنك الأهلي
حراسة المرمى: أحمد صبحي
الدفاع: هشام صلاح – داو سيريل – محمود الجزار – إسحاق يعقوب
الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – محمد إبراهيم
الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور
وجاء تشكيل المصري
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – باهر المحمدي – عمرو سعداوي
الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – أتدجيكو سامادو – أمادو جولد با – عبد الرحيم دغموم
الهجوم: صلاح محسن
وكان المصري قد تخطى عقبة وادي دجلة بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.
فيما انتصر البنك الأهلي بنفس النتيجة على بترول أسيوط.
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