اتحاد الكرة يوافق على طلب غزل المحلة بشأن السبكي

وافق اتحاد الكرة المصري على طلب نادي غزل المحلة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم محمد السبكي قبل مباراة فاركو.

ويلعب غزل المحلة أمام فاركو غدا السبت ضمن ثمن نهائي النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر.

وقال غزل المحلة في بيان: "وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح المرحوم محمد السبكي ".

وتوفي مساء الثلاثاء الماضي، محمد السبكي، رئيس نادي الصيد بالمحلة عن عمر ناهز 40 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

ويسعى غزل المحلة للفوز على فاركو وحجز مقعدا في ربع نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.