خبر في الجول - أفشة يتعافى من الإصابة.. وكولر يحسم مصيره أمام الزمالك

الجمعة، 07 مارس 2025 - 16:39

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - الأهلي ضد سموحة

بات محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي جاهزا للعودة للمشاركة في التدربيات الجماعية.

وغاب أفشة عن مباريات الأهلي الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في السمانة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أفشة تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وسكون قرار مشاركة أفشة أمام الزمالك في يد السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

وغاب أفشة عن مباريات الاهلي الثلاثة الماضية أمام كل من: الزمالك وحرس الحدود وطلائع الجيش بسبب الإصابة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت تحضيرا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى).

وينافس الأهلي في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر وكأس العالم للأندية.

ويغيب الأهلي عن كأس مصر نظرا لاعتذاره عن عدم استكمال النسخة الماضية وفقا للائحة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم:

الزمالك × الأهلي - الثلاثاء 11 مارس - استاد القاهرة (الدوري المصري)

الأهلي × إنبي - الخميس 20 مارس - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

طلائع الجيش × الأهلي - الإثنين 24 مارس - استاد الكلية الحربية (كأس عاصمة مصر)

الأهلي × الهلال السوداني - الثلاثاء 1 أبريل - استاد القاهرة (دوري أبطال إفريقيا)

الهلال × الأهلي - 8 أو 9 أبريل - خارج مصر (دوري أبطال إفريقيا)

بيراميدز × الأهلي - السبت 12 أبريل - استاد الدفاع الجوي (الدوري المصري)

الأهلي × فاركو - الثلاثاء 15 أبريل - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

الأهلي أفشة الزمالك
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