جزع في الرباط الصليبي.. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي ومدة غيابه

كشف نادي بيراميدز تفاصيل إصابة لاعبه الدولي محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق.

محمد حمدي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعرض محمد حمدي للإصابة خلال مواجهة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال مصطفى المنيري طبيب بيراميدز: "الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة".

وأضاف "حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة".

وتأكد غياب محمد حمدي عن صفوف بيراميدز خلال مواجهة المصري يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الاولى من مرحلة تحديد البطل (المجموعة الأولى).

كما سيغيب محمد حمدي عن معسكر منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، وأمام سيراليون يوم 24 من الشهر ذاته.