وكيله مهاجما ميلان: كون جابيا إيطاليا عليه إقناع المدربين بينما يلعب الآخرون فورا

الجمعة، 07 مارس 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

ماتيو جابيا - ميلان

هاجم توليو تينتي وكيل أعمال ماتيو جابيا لاعب ميلان، الإدارة بشكل كبير بسبب صعوبة اللعب بشكل مستمر.

وقال تينتي لراديو سبورتيفا: "كون جابيا إيطاليا، يتعين عليه دائما إقناع المدربين".

وأتم "بينما يصل آخرون ويلعبون على الفور، يجب أن يمنحوا جابيا المزيد من الاهتمام".

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 23 مباراة رفقة الروسونيري خلال الموسم الجاري.

وسجل جابيا هدفا واحدا خلال 1672 دقيقة شارك فيها.

وتكون جابيا في ميلان ولعب مع الفئات العمرية المختلفة حتى خرج معارا إلى لوكيزي في صيف 2018.

وأعير أيضا إلى فياريال الإسباني في صيف 2023 لمدة عام، لكن قرر ميلان قطع إعارته في يناير 2024 لحاجته إلى مدافع بسبب الإصابات.

ويعيش ميلان فترة سيئة إذ خسر في المباريات الـ3 الأخيرة في بطولة الدوري من تورينو وبولونيا ولاتسيو بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلاقي ميلان منافسه ليتشي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ماتيو جابيا ميلان الدوري الإيطالي
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