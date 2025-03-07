تصفيات كأس الأمم للمحليين - منتخب جنوب إفريقيا يصل الإسماعيلية

وصل منتخب جنوب إفريقيا للمحليين إلى الإسماعيلي اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب مصر للمحليين.

ويحل البافانا بافانا ضيفا على منتخب مصر مساء يوم الأحد المقبل، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم للمحليين، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتعادل المنتخب المصري ذهابا في جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

وسجل للمنتخب المصري محمد عنتر في الدقيقة 66، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80.

ويلتقي الفائز من المباراة أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات.

ويقام ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو، فيما يقام الإياب 10 أو 11 أو 12 من الشهر ذاته.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.