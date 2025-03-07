مؤتمر فليك: سنواصل اللعب بطريقتنا.. وهذا ما تعلمناه من الماضي

الجمعة، 07 مارس 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

هانز فليك

أكد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه سيواصل اللعب بطريقته.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أوساسونا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة أوساسونا صعبة إذ يضغط بشكل جيد، هذا اللقاء هام للغاية".

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وأضاف "لم أقرر بعد عدد التغييرات التي سأجريها، لكن نحتاج للمداورة، الأهم أن يكون لدينا الفريق الأفضل في الملعب".

وأكمل "تشيزني يساعدنا كثيرا وتصدى للعديد من الكرات ضد بنفيكا، فهذا دوره ولذلك هو الحارس الأساسي الآن".

وواصل "سنرى حالة بيدري ومدى احتياجه للراحة وسنتخذ القرار، هو محترف حقيقي ويؤدي عملية الاستشفاء بين المباريات بطريقة رائعة".

وأنهى حديثه قائلا: "نلعب بطريقتنا وهي الضغط، سنواصل اللعب بأسلوبنا المعتاد، تعلمنا من الماضي في كيفية الدفاع كفريق وهذا شيء إيجابي جدا بالنسبة لنا".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد الوصيف.

بينما يأتي أوساسونا في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

هانز فليك برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
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