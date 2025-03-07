سبورت تكشف الموعد المحتمل لعودة تير شتيجن

الجمعة، 07 مارس 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

تير شتيجن

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن الموعد المحتلم لعودة مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وأصيب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال في سبتمبر الماضي.

وشوهد الألماني وقتها وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك، لتتضح إصابته في أوتار الركبة وكان قريبا من انتهاء موسمه.

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وحسب صحيفة سبورت فإن وتيرة استشفاء شتيجن جيدة للغاية.

ووفقا للصحيفة فإذا استمر شتيجن على هذا النحو فمن المحتمل عودته في شهر أبريل المقبل ويلعب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذا تمكن فريقه من الوصول لها.

وتسمح المادة 77 من قواعد الدوري الإسباني تسمح باستبدال اللاعب المصاب لأكثر من 4 أشهر باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

المادة ذاتها اعتمد عليها برشلونة في تعاقده مع مارتن برايثوايت في فبراير 2019، حين أصيب لويس سواريز لنهاية الموسم.

وبناء عليه تعاقد برشلونة مع الحارس البولندي العائد من الاعتزال فويتشيك تشيزني.

ويلعب تير شتيجن في صفوف برشلونة منذ انضمامه إليه في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 5 مرات.

مارك أندري تير شتيجن برشلونة الدوري الإسباني تشيزني
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