مؤتمر سلوت: صلاح كان حزينا باستبداله ضد باريس سان جيرمان.. وانتصرنا مثل ريال مدريد

الجمعة، 07 مارس 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - محمد صلاح

أكد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن فريقه كان محظوظا للغاية ضد باريس سان جيرمان مستشهدا بـ ريال مدريد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ساوثامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "لم نكن محظوظين بعض الشيء ضد باريس سان جيرمان، بل كنا محظوظين للغاية، لكن كما قال مايكل جوردان كلما عملت بجدية أكبر كلما حظيت بحظ أكبر".

وأضاف "إذا كنت تريد التتويج بالبطولات فأنت بحاجة إلى أن تكون محظوظا عندما لا تلعب بأفضل مستوى".

وأكمل "لا يوجد فريق يلعب 38 مباراة بشكل جيد، وريال مدريد أحد الأمثلة على ذلك، إذ يجد طريقة للفوز رغم أن منافسه يكون أفضل".

وتابع "تركيزنا بالكامل الآن على مباراة ساوثامبتون، سنلعب 3 نهائيات في الأسبوع المقبل".

وشدد "كودي جاكبو لم يتدرب، دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه التدرب معنا اليوم، إنها ليست إصابة خطيرة، لكن يعاني من بعض الآلام".

وكشف "إذا لدينا 4-5 أيام راحة بين المباراة الماضية والمقبلة ربما كنت ألعب بنفس التشكيل الأساسي مرة أخرى".

وواصل "مباراة ساوثامبتون هي الأكثر أهمية، إذا أشركت لاعبين آخرين فهذا لأنني أعتقد أن بتلك الاختيارات سنكون أقرب للفوز وليس لأنني أريد إراحة بعض اللاعبين للقاء سان جيرمان".

وأنهى حديثه قائلا: "محمد صلاح لم يكن سعيدا باستبداله وكان يعتقد أن بإمكانه التسجيل حتى عندما لا يلعب أفضل مبارياته، كان سلوكه جيدا وصافحنا بعضنا، لكنه شعر أنه إذا حصل على فرصة سيسجل".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 13 عن أرسنال الوصيف.

بينما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 9 نقاط.

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