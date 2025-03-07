رمضان: رابطة الأندية وضعت نفسها في شبهة.. وطلب لجماهير الأهلي

الجمعة، 07 مارس 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - محمد رمضان

يعتبر محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز في بداية مرحلة المنافسة على اللقب.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة، يليه الأهلي بـ39 نقطة.

وأوضح رمضان في تصريحات لقناة الأهلي: "مواجهة الزمالك ثم بيراميدز في الدوري ميزة وليس عيبا".

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ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم الثلاثاء 11 مارس في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، قبل مواجهة بيراميدز يوم 12 إبريل في الجولة الثانية.

وعن شكل المنافسة هذا الموسم، رد رمضان: "الأهلي فقد الكثير من النقاط في بداية الموسم مما جعل المسابقة هذا الموسم أكثر صعوبة على الفريق".

وقدم المدير الرياضي في الأهلي طلبا للجماهير قبل مباراة القمة "أطالب جماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء الهتافات في مباراة الزمالك تجنبا لتوقيع عقوبة على الجماهير وعدم حضورها مباراة بيراميدز التالية".

ووقعت رابطة الأندية غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري وذلك للسباب الجماعي للجماهير.

ووفقا للائحة في حالة تكرار السباب الجماعي للجماهير سيخوض الأهلي مباراته التالية دون حضور جماهيري.

وهاجم رمضان رابطة الأندية بسبب إعلان جدول الدوري في وقت متأخر: "ليس من المنطقي أن يتم الإعلان عن جدول الدوري في منتصف الليل، لماذا لم يحضر مندوبي الأندية القرعة

الذكاء الاصطناعي ينفذ ما يُطلب منه، لماذا تضع الرابطة نفسها في شبهة".

وعن الفترة المقبلة للأهلي، رد معلقا: "الأشهر الثلاثة القادمة حاسمة في تاريخ الأهلي، الفوز بالدوري يعطي الحافز للاعبين للفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي للمرة الأولى في التاريخ، وبالتالي يخوض الفريق كأس العالم للأندية بمعنويات مرتفعة"

وأتم: "نبحث الآن عن الاستدامة للفريق الأول، بتوفير 2 لاعبين في كل مركز، بالإضافة إلى 3 أو 4 لاعبين جوكر يستطيعون اللعب في أكثر من مركز، لتحقيق التنافس القوي، ويكون هناك مقاعد بدلاء تستطيع تغيير المباريات".

محمد رمضان الأهلي الدوري رابطة الأندية
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