محمد رمضان يكشف سبب اختيار محمد شوقي وقلق كولر

كشف محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي عن سبب اختيار محمد شوقي مديرًا للكرة في الفريق الأول.

وأوضح رمضان في تصريحات لقناة الأهلي: "لم أدرس التدريب ولذلك اخترت نائبا لي يعمل مدرب بالأساس ليتم تجهيزه مستقبلا ليكون مدير رياضي بالنادي".

وأكمل "كان اتفاقي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أن أتولى المنصب على مرحلتين الأولى أن أكون قائما بأعمال مدير الكرة والتعاقدات والكشافين لتكون خطوة لتكوين فريق عمل لتفعيل منصب المدير الرياضي في المرحلة الثانية".

وأضاف "الخطيب منحني قوة حين أبلغ كولر أنني ممثلا له في الجهاز الفني، كولر شعر بالقلق في بداية عملي، وأخبرته أنني هنا لأساعده على النجاح، ليبدأ في الشعور بالأمان".

وأشار: "كولر سعيد بتواجد محمد شوقي مديرا للكرة في الجهاز الفني وأخبرني أن شوقي يقوم بأشياء لا يستطيع القيام به، مثل الاعتراض على التحكيم في ظل الأخطاء التحكيمية الفجة".

وعن الفارق بينه وبين شوقي: "تواجد شوقي كمدير للكرة مع الفريق أفضل مني، لأنه يتعامل مع اللاعبين كأصدقاء يستطيع التحدث بمفرداتهم ويجلس معهم، أما أنا فكنت أتعامل معهم كأب

وأتم: "نقوم حاليا بتوحيد عمل قطاع الناشئين والأكاديميات والفريق الأول، وعند احتياج الفريق الأول لإداري أو مدرب أو طبيب سيتم التصعيد من الناشئين والأكاديميات لتحقيق الاستدامة للنادي الأهلي وتوحيد الأفكار".