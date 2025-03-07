لوكاكو: الأندية تقرر مستقبلنا لكن ليس للاعبين حق الرحيل.. وكونتي هددني بعدم اللعب

هاجم روميلو لوكاكو لاعب نابولي الأندية كثيرا بشكل عام بسبب رؤيته أن لهم الحق في تحديد مستقبل اللاعب ولكن لا يحدث العكس، وأيضا كشف تهديد كونتي بعدم لعبه.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي نابولي

وقال لوكاكو لكورييري ديلو سبورت: "لم أكره إنتر أبدا، إذا كان هناك من تحدث في تلك الفترة فلم أكن أنا".

وأضاف "ننافس إنتر وأتالانتا ويوفنتوس على بطولة الدوري".

وكشف "كنت أكره اللعب وظهري للمرمى، لكن كونتي كان واضحا للغاية معي وقال لي إذا لم أتطور هذا الجانب فلن ألعب ولا يوجد حل آخر، أشكره لأنه حول نقطة ضعفي إلى ميزة".

وتابع "تشيلسي جعلني رفقة أوباميانج وزياش في غرفة خلع ملابس فريق الشباب".

وأوضح "النادي يحدد ويقرر متى ترحل، لكن إذا أراد اللاعب الرحيل حتى لأسباب جدية فلن يكون لديك الحق ويماطلون حتى اللحظة الأخيرة ويرهقونك".

وأكمل "الأندية لديها علاقات مع وسائل الإعلام ولا يتطلب الأمر الكثير لوضع اللاعب في موقف صعب أو خلق صورة خاطئة، صدقوني رأيت أشياء لم أكن أتخيل أنني سأراها في يوم من الأيام".

وأنهى حديثه قائلا: "أود أن أشرح كل هذا للاعبين الأصغر سنا، من يعمل لصالحهم حقا ومن يعمل ضدهم".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى نابولي قادما من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 30 مليون يورو.

ولعب لوكاكو 27 مباراة مع نابولي وسجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.