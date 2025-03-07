﻿كولو مواني يوضح موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

أوضح راندال كولو مواني لاعب يوفنتوس موقفه من الاستمرار مع ناديه.

ويلعب المهاجم الفرنسي في يوفتوس على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء.

وقال كولو مواني لريبوبليكا: "لم أغلق فصلي مع باريس سان جيرمان بعد، ما زلت مرتبطا بعقد، ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو في يوفنتوس فلماذا لا أبقى"؟

وأتم "فتح يوفنتوس الأبواب أمامي وأقنعني تياجو موتا بالانضمام، لذا فلننتظر ونرى".

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق فإن البيانكونيري معجب بأداء اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وأضاف التقرير أن إدارة يوفنتوس أوضحت هذه النوايا لإدارة باريس سان جيرمان، ومن المرجح أن تبدأ المحاولات قريبا.

ويرغب البيانكونيري أن إدراج بند خيار الشراء في صفقة الإعارة التالية.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة الجيدة بين الناديين ستسهل رغبة يوفنتوس في استمرار اللاعب لموسم آخر.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وتألق مع يوفنتوس كثيرا إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين في 9 مباريات.