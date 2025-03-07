بيلد: بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع كيميتش لتجديد عقده

انتهت الخلافات بين نادي بايرن ميونيخ ولاعبه جوشوا كيميتش وتوصلا لاتفاق بشأن تجديد العقد.

جوشوا كيميتش النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وحسب التقارير الإخبارية فكان هناك خلافات بين النادي واللاعب بسبب بنود العقد الجديد.

وأفادت صحيفة بيلد أن الخلافات انتهت وأصبح إعلان تجديد العقد قريبا للغاية بعد التوصل لاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن اتم اتفاقه مع لاعب الوسط على تجديد عقده حتى صيف 2029.

وينتهي عقد كيميتش في الصيف المقبل، ومنذ يناير الماضي يحق له التفاوض مع أي ناد آخر على أن ينضم له الصيف المقبل، إلا أن اللاعب اقتنع بإكمال رحلته مع بايرن.

في البداية قال كيميتش للصحفيين عقب لقاء باير ليفركوزن: "كانت خطتي أن أتخذ قراري قبل فترة التوقف الدولي. لم يكن النادي يريد ذلك، وهو أمر مشروع".

ماذا حدث؟

وأضاف "أقدر أنهم منحوني الكثير من الوقت. كان من المهم أن أبدأ هذا الموسم بشكل جيد بعد الموسم الماضي الصعب وبناء علاقة جيدة مع بعضنا البعض مرة أخرى".

وتابع "أراد النادي الآن اتخاذ قرار قبل مباراتي ليفركوزن في دوري الأبطال. بالنسبة لي، فإن الإصابة عقدت الأمور قليلاً، دون الخوض في التفاصيل. لكن سيكون هناك قرار قريبًا".

وأكمل "لا أعرف ما إذا كنت سأتخذ القرار بين مباراتي ليفركوزن، لكنه سيكون بالتأكيد قبل فترة التوقف الدولي على أقصى تقدير".

فيما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كيميتش أكد مرة أخرى لماكس إيبرل المدير الرياضي في الأيام الثلاثة الماضية أنه منفتح للغاية على تمديد عقده في بايرن.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من وجود عرض من باريس سان جيرمان وفريق آخر لكيميتش غير أن هناك محادثات جديدة وحاسمة محتملة يوم الخميس.

ولفت التقرير إلى أن إيبرل يريد تمديد العقد. لكن يجب على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين إعطاء موافقتهم.

بينما أوضحت جريدة بيلد أن إيبرل وكيميتش توصلا إلى اتفاق بشأن عقد جديد، وسيكون هناك اجتماع يوم الخميس بين أعضاء مجلس الإشراف لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على العقد أم لا.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ قرر سحب عرضه لتجديد عقد لاعبه يوشوا كيميتش.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي أبلغت كيميتش في بداية الأسبوع الماضي أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأضاف التقرير أن السبب هو تردد اللاعب حتى الآن.

وأرادت إدارة بايرن قرارا حاسما من اللاعب، سواء كان يريد البقاء أو الرحيل، حسب التقرير.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.