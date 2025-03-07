مواعيد مباريات اليوم 7 مارس.. الزمالك في كأس مصر ومحمد شريف وتريزيجيه

تقام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر بلعب مباراتين.

ويلعب محمد شريف رفقة الخليج في الدوري السعودي، وأيضا محمود حسن تريزيجيه مع الريان في دوري نجوم قطر.

وغاب تريزيجيه المباراة الماضية لفريقه للإصابة، دون إيضاح جاهزيته للقاء الليلة.

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كأس مصر

الزمالك × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

الدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة × الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.

الفيحاء × الهلال.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

النصر × الشباب.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سبورت 1.

دوري نجوم قطر

الريان × الخور.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.