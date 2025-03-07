تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي

الجمعة، 07 مارس 2025 - 02:54

كتب : FilGoal

عمر عصر - اتحاد جدة

ساهم المحترف المصري عمر عصر في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي.

وحقق النمور اللقب قبل 3 جولات على نهاية المنافسات بالفوز على الشباب بنتيجة 3-0.

وحسم عمر عصر المجموعة الأولى لفريقه بنتيجة 3-0 في بداية مواجهة حسم اللقب.

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وسبق أن ساهم عمر عصر في فوز فريقه بلقب بطولة غرب آسيا للأندية على حساب البحرين الرياضي في نوفمبر 2024.

وحصد عصر في العام الماضي لقب بطولة إفريقيا 2024 والتي أقيمت في إثيوبيا مستعيدا اللقب الغائب منذ 2021.

من هو عمر عصر؟

صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".

عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.

بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.

بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.

انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.

قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.

يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.

في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.

وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

عمر عصر اتحاد جدة تنس طاولة
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