تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي
الجمعة، 07 مارس 2025 - 02:54
كتب : FilGoal
ساهم المحترف المصري عمر عصر في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي.
وحقق النمور اللقب قبل 3 جولات على نهاية المنافسات بالفوز على الشباب بنتيجة 3-0.
وحسم عمر عصر المجموعة الأولى لفريقه بنتيجة 3-0 في بداية مواجهة حسم اللقب.
وسبق أن ساهم عمر عصر في فوز فريقه بلقب بطولة غرب آسيا للأندية على حساب البحرين الرياضي في نوفمبر 2024.
وحصد عصر في العام الماضي لقب بطولة إفريقيا 2024 والتي أقيمت في إثيوبيا مستعيدا اللقب الغائب منذ 2021.
🏆 #الاتحاد بطلاً للدوري الممتاز في كرة الطاولة 🏆 pic.twitter.com/VVe8YTvDce— Al-Ittihad Sports | ألعاب الاتحاد (@ittihad_cn) March 6, 2025
من هو عمر عصر؟
نرشح لكم
كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي قد تصل إلى 10 مباريات في شهر.. مواجهات نارية لـ الأهلي ضد الزمالك في مختلف الرياضات كرة سلة - رغم الخسارة في التصفيات.. "وايلد كارد" يؤهل سيدات مصر لأمم إفريقيا كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع محترف الزمالك السابق تنس - ميار شريف تتوج بلقب زوجي سيدات ميريدا بالمكسيك كرة سلة - أهلي طرابلس الليبي يدعم صفوفه في إفريقيا بضم عاصم مرعي