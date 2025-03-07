كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي

انتهت مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد، حيث حجز خماسي منتخب مصر المحترف تواجده في ملحق المباريات النهائية وربع النهائي.

وتصدر فيزبريم المجري والذي يرتدي قميصه يحيى الدرع -الغائب بسبب الإصابة- ترتيب المجموعة الأولى، وجاء وصيفا له سبورتنج لشبونة والذي يحرس عرينه محمد علي.

ولأول مرة يتأهل سبورتنج لشبونة البرتغالي لربع النهائي في تاريخ مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل كلاهما لربع النهائي مباشرة دون حاجة لخوض الملحق.

بينما تأهل باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد في المركز الرابع، ودينامو بوخارست في المركز الخامس مع علي زين عن نفس المجموعة وسيخوض كلاهما الملحق.

وفي المجموعة الثانية ساهم حسن قداح في خطف فريقه كيلسي البولندي لبطاقة التأهل الملحق باحتلال المركز السادس.

مواجهة مصرية محتملة

في حال فاز علي زين مع دينامو بوخارست على ماجديبورج الألماني في الملحق سيتأهل للقاء فيزبريم الذي يلعب له يحيى الدرع.

بينما سيواجه يحيى خالد مع باريس سان جيرمان في الملحق فريق سيجاد المجري وفي حال انتصاره سيواجه برشلونة حامل اللقاء في ربع النهائي.

بينما ينتظر محمد علي وسبورتنج لشبونة الفائز من مباراة نانت الفرنسي وفيسلا بلوك البولندي في ربع النهائي.

وأخيرا سيلتقي قداح مع فريقه كليسي ضد فوخس برلين الألماني في الملحق وحال التأهل سيواجه ألبورج الدنماركي.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي للنسخة الحالية في مدينة كولن الألمانية.