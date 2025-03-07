كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي

الجمعة، 07 مارس 2025 - 02:12

كتب : FilGoal

علي زين - كأس رومانيا

انتهت مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد، حيث حجز خماسي منتخب مصر المحترف تواجده في ملحق المباريات النهائية وربع النهائي.

وتصدر فيزبريم المجري والذي يرتدي قميصه يحيى الدرع -الغائب بسبب الإصابة- ترتيب المجموعة الأولى، وجاء وصيفا له سبورتنج لشبونة والذي يحرس عرينه محمد علي.

ولأول مرة يتأهل سبورتنج لشبونة البرتغالي لربع النهائي في تاريخ مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور يد - سند يحصد جائزة أفضل لاعبي نيم في فبراير كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري

وتأهل كلاهما لربع النهائي مباشرة دون حاجة لخوض الملحق.

بينما تأهل باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد في المركز الرابع، ودينامو بوخارست في المركز الخامس مع علي زين عن نفس المجموعة وسيخوض كلاهما الملحق.

وفي المجموعة الثانية ساهم حسن قداح في خطف فريقه كيلسي البولندي لبطاقة التأهل الملحق باحتلال المركز السادس.

May be an image of text that says 'B4 B4 ROAD TO COLOGNE A5 DINAMO A4 B5 ស្បរ្ស្នាកកបន 慢 PARIS PLAY-OFFS OFFS PLAY- SZEGED MasiaL SZMREM A1 B1 QUARTER-FINALS FINALS QUARTER- TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4 EHFFINAL42025 2025 SCP SPORTING A2 QUARTER-FINALS FINALS QUARTER- AALBORG 庭0電 B2 O VTSLA PEECKI SPR SPR H Mac MBCNANTES PLAY-O OFFS FÜCHSE A6 S B3 BERLIN B6 A3'

مواجهة مصرية محتملة

في حال فاز علي زين مع دينامو بوخارست على ماجديبورج الألماني في الملحق سيتأهل للقاء فيزبريم الذي يلعب له يحيى الدرع.

بينما سيواجه يحيى خالد مع باريس سان جيرمان في الملحق فريق سيجاد المجري وفي حال انتصاره سيواجه برشلونة حامل اللقاء في ربع النهائي.

بينما ينتظر محمد علي وسبورتنج لشبونة الفائز من مباراة نانت الفرنسي وفيسلا بلوك البولندي في ربع النهائي.

وأخيرا سيلتقي قداح مع فريقه كليسي ضد فوخس برلين الألماني في الملحق وحال التأهل سيواجه ألبورج الدنماركي.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي للنسخة الحالية في مدينة كولن الألمانية.

علي زين دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
نرشح لكم
اتحاد اليد يدرس أليات جديدة لتسهيل احتراف اللاعبين خارج مصر كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور يد - سند يحصد جائزة أفضل لاعبي نيم في فبراير كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري انتهت دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. فوز قاتل كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة
أخر الأخبار
في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على كافاليير 10 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم 7 مارس.. الزمالك في كأس مصر ومحمد شريف وتريزيجيه 29 دقيقة | الكرة المصرية
تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي 8 ساعة | رياضات أخرى
استاد القاهرة في المقدمة.. 15 ملعبا × 153 مباراة للمرحلة الأولى من الدوري المصري 8 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي 9 ساعة | كرة يد
استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 9 ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 9 ساعة | كأس العالم للأندية
الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي