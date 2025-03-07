استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن نادي الإسماعيلي استدعاء لاعبه خالد النبريص لقائمة منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهتي العراق والأردن في تصفيات المونديال.

الفلسطيني البالغ 21 عاما خاض هذا الموسم 14 مباراة مع الدراويش سجل هدفا ضد سموحة.

ووفقا للتقارير فإن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين يسعى لضم وجوه جديدة لتمثيل الفدائي في التوقف الدولي الجاري.

منتخب فلسطين يستدعي خالد النبريصي لمواجهتي الأردن والعراق في تصفيات المونديال وكأس آسيا pic.twitter.com/HKW5HCZhVi — Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 6, 2025

واكتفى النبريص بتمثيل منتخب فلسطين الأولمبي في 10 مباريات من قبل سجلها خلالها هدفين.

وستكون تلك التجربة الأولى بقميص المنتخب الأول للفدائي.

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات.

ويشارك الإسماعيلي في المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من الدوري المصري بعدما احتل المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة.

ويستهل الإسماعيلي مشواره بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من المرحلة النهائية يوم 13 مارس الجاري.