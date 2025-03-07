الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين

الجمعة، 07 مارس 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

أنخيلينيو - روما

في الرمق الأخير، تغلب روما على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم إيناكي ويليامز للضيف الباسكي في الدقيقة 50، بينما تعادل أنجيلينو لروما في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 تقلصت صفوف بلباو بطرد ييراي ألفاريز للإنذار الثاني.

أخبار متعلقة:
عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟ دوري المؤتمر الأوروبي - إصابة مبكرة ولكن.. تشيلسي يعود بالفوز من ضيافة كوبنهاجن بكى متأثرا بتضامن لاعبيه.. ظهور فونسيكا الأول بعد الإيقاف الكبير الدوري الأوروبي - تعادل يونايتد وسوسييداد.. وسقوط توتنام ومورينيو

وأخيرا سجل إلدور شومورودوف هدف الفوز لروما في الدقيقة 94.

وتغلب لاتسيو الإيطالي على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1، رغم طرد لاعبين من صفوفه.

سجل بلزن مبكرا بتوقيع بافيل سولتش ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 18 سجل أليسيو رومانيولي الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 18.

وتعادل بلزن في الدقيقة 53 بهدف أديكونلي دوروسينمي.

وتعرض نيكولو روفيلا لاعب لاتسيو لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.

البطاقة الثانية أتت من نصيب صامويل جيجو في الدقيقة 93.

وبعدها سجل لاتسيو هدف الفوز في الدقيقة 98 بهدف جوستاف إيزاكسن.

وتغلب بودو جليمت النرويجي على أولمبياكوس اليوناني 3-0.

بينما فاز أينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه أياكس الهولندي 2-1.

روما الدوري الأوروبي
نرشح لكم
عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟ دوري المؤتمر الأوروبي - إصابة مبكرة ولكن.. تشيلسي يعود بالفوز من ضيافة كوبنهاجن بكى متأثرا بتضامن لاعبيه.. ظهور فونسيكا الأول بعد الإيقاف الكبير "حجة سطحية ولا تعكس الواقع".. تصريحات نارية متبادلة بين وكيل أنتوني وأموريم الدوري الأوروبي - تعادل يونايتد وسوسييداد.. وسقوط توتنام ومورينيو مورينيو: الجميع يعرف صفاتي السيئة.. لكن العنصرية ليست منها ألفارو نيجريدو يعلن اعتزاله مسلسل كيميتش وبايرن يقترب من الحلقة الأخيرة
أخر الأخبار
تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي ساعة | رياضات أخرى
استاد القاهرة في المقدمة.. 15 ملعبا × 153 مباراة للمرحلة الأولى من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي 2 ساعة | كرة يد
استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟ 3 ساعة | تقرير في الجول
سجل هدفين.. كهربا يقود الاتحاد للفوز على الترسانة في الدوري الليبي 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي