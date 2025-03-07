الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين

في الرمق الأخير، تغلب روما على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم إيناكي ويليامز للضيف الباسكي في الدقيقة 50، بينما تعادل أنجيلينو لروما في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 تقلصت صفوف بلباو بطرد ييراي ألفاريز للإنذار الثاني.

وأخيرا سجل إلدور شومورودوف هدف الفوز لروما في الدقيقة 94.

وتغلب لاتسيو الإيطالي على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1، رغم طرد لاعبين من صفوفه.

سجل بلزن مبكرا بتوقيع بافيل سولتش ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 18 سجل أليسيو رومانيولي الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 18.

وتعادل بلزن في الدقيقة 53 بهدف أديكونلي دوروسينمي.

وتعرض نيكولو روفيلا لاعب لاتسيو لبطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.

البطاقة الثانية أتت من نصيب صامويل جيجو في الدقيقة 93.

وبعدها سجل لاتسيو هدف الفوز في الدقيقة 98 بهدف جوستاف إيزاكسن.

وتغلب بودو جليمت النرويجي على أولمبياكوس اليوناني 3-0.

بينما فاز أينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه أياكس الهولندي 2-1.