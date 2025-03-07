عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟

الجمعة، 07 مارس 2025 - 01:17

كتب : زاك لوي

كيران تريبيير - تشيلسي ضد نيوكاسل

رغم ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات بالدوري، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه تحديًا للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح - مع اقتراب كيران تريبيير من عامه الـ 35، فإن الفريق بحاجة إلى مدافع جديد في الجانب الأيمن.

لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن نيوكاسل بحاجة إلى التوقيع مع ظهير أيمن جديد للتنافس مع تينو ليفرامينتو، والسؤال الوحيد هو: من؟

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Ola Aina - Player profile 24/25 | Transfermarkt

أولا أينا

بعد تجنب الهبوط بصعوبة في أول موسمين له في دوري الدرجة الأولى، أصبح فورست في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهناك لاعب أثبت أهميته هو أولا أينا.

لقد تفوق النيجيري كظهير أيمن تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، حيث قدم سرعة مذهلة وتمريرات عرضية ممتازة وبراعة بدنية.

إنه يعرف دائمًا متى يترك خطه ويتدخل للقيام بالتدخل الذي تشتد الحاجة إليه - لا يوجد لاعب آخر في فورست يكمل عددًا أكبر من الاعتراضات في المباراة الواحدة (1.2).

ومع انتهاء عقده في 30 يونيو، يمكن لنيوكاسل التوقيع معه في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

Vinicius Tobias training with Real Madrid's first team ahead of trip to Villarreal - Managing Madrid

فينيسيوس توبياس

من إيليا زابارني وأولكسندر زينتشينكو إلى أرتيم سمولياكوف، لقد رأينا عددًا لا بأس به من المدافعين الموهوبين يخرجون من الدوري الأوكراني، وأحدث لاعب دفاعي يصنع اسمًا لنفسه هو فينيسيوس توبياس.

ولد توبياس في ساو باولو بالبرازيل، وعبر المحيط الأطلسي وانضم إلى شاختار دونيتسك في عام 2022، لكنه غادر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وانضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.

بعد فشله في إقناع كارلو أنشيلوتي بمزاياه في الفريق الأول أو إقناع ريال مدريد بضرورة التوقيع معه بصفقة دائمة، عاد توبياس إلى شاختار وترك بصمته لصالح فريق مينرز.

يتمتع توبياس، وهو ظهير موهوب فنيًا، بالإبداع والرؤية لإحداث تأثير في الثلث الأخير، حيث حصل على تمريرة حاسمة في ثلاث من آخر أربع مباريات له في الدوري الأوكراني الممتاز.

Thomas Kristensen - Player profile 24/25 | Transfermarkt

توماس كريستنسن

نيوكاسل لا يحتاج فقط إلى ظهير أيمن - بل يحتاج أيضًا إلى قلب دفاع يمكنه توفير خيار طويل المدى في قلب الدفاع على عكس نصفي الدفاع المخضرمين مثل فابيان شار (33)، دان بيرن (32)، وإميل كرافث (30).

توماس كريستنسن قد يكون أفضل رهان لهم. حيث يتميز بطول القامة ويتفوق والتفوق على المنافسين في المعارك البدنية والصراعات الهوائية.

كذلك خبرته كلاعب خط وسط منذ مراهقته أدت أيضًا إلى منحه ما يلزم للتقدم بالكرة بتمريرها.

على الرغم من أنه لعب بشكل أساسي كقلب دفاع، فقد تولى كريستنسن مركز الظهير الأيمن مؤخرًا مع أودينيزي في الأسابيع الأخيرة، ولم يبدو في غير مكانه أمام بعض المهاجمين الأكثر خبرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

بعد تألقه بقميص أودينيزي الأبيض والأسود، من الممكن جدًا أن يرتدي بعض الخطوط السوداء والبيضاء الشهيرة الأخرى في المستقبل القريب.

نيوكاسل يونايتد أولا إينا كيران تريبيير توماس كريتسنسن
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