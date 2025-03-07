سجل هدفين.. كهربا يقود الاتحاد للفوز على الترسانة في الدوري الليبي
الجمعة، 07 مارس 2025 - 01:15
كتب : FilGoal
قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه الاتحاد للفوز على الترسانة بنتيجة 3-0 في الجولة 15 من الدوري الليبي.
محمود كهربا
النادي : الاتحاد
وسجل كهربا ثنائية قاد بها فريقه للحفاظ على المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة من المسابقة.
ورفع الدولي المصري رصيده التهديفي لـ 3 أهداف وتمريرة حاسمة في 5 مباريات.
وسجل كهربا ثنائية في أول 25 دقيقة، إذ تقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 17.
وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 25 برأسية بعد عرضية من الجهة اليمنى.
وسجل صالح الطاهر ثالث أهداف الفريق برصيد 58 نقطة.
ورفع الاتحاد رصيده لـ 21 نقطة من 13 مباراة.
فيما ظل الترسانة برصيد 11 نقطة في المركز الثامن.
ويتأهل أول 3 فرق في ترتيب المجموعات الـ 4 للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري الليبي 2024-25.
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