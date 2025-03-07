مؤتمر بيسيرو: الخسارة من مودرن ستخلق داوفعا قبل لقاء الكأس.. ونحارب على كل البطولات

شدد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك أن فريقه يحارب للفوز على كل البطولات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها غدا الجمعة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "الزمالك يحارب على كل البطولات، ونسعى للفوز ببطولة الكأس، والبداية من مباراة مودرن سبورت".

وأضاف "المنافس انتصر على الزمالك في الدوري، يجب أن يكون هناك إصرار والتزام وتركيز، وعلى كل لاعب أن يبذل 100% من جهده في الملعب، وأن نطور طريقة اللعب".

وأردف "نحرص على تقييم حالة اللاعبين، واختار اللاعبين الأكثر جاهزية لمباراة الغد أمام مودرن سبورت، ولا نستطيع التفكير في أي مباراة أخرى باستثناء لقاء كأس مصر".

وأوضح "في المباراة السابقة حدثت بعض التعديلات بإراحة عبد الله السعيد منذ بداية اللقاء، وأحتاج لتقييم مدى جاهزية اللاعبين لتفادي الإصابات حتى نهاية الموسم، خاصة وأن أي لاعب سيتعرض لإصابة في الفترة الحالية قد لا يعود سريعاً للفريق".

وواصل "عودة زيزو وشحاتة للمباراة المقبلة أمام مودرن أمر رائع، وأحمد الجفالي سيغيب للإصابة وهذا أمر سيئ للاعب في بداية انطلاقته مع الفريق، وأمر غير جيد للجهاز الفني والفريق خاصة وأنه لاعب مهم للزمالك، والجهاز الطبي على أعلى مستوى ويسعى لمساعدة اللاعب على العودة سريعا للتدريبات، والجهاز الفني يعمل مع اللاعبين المتاحين للقاء الغد".

وتابع "خسارة الزمالك من مودرن سبورت في الدور الأول للدوري ستخلق دوافعاً لفريقه، ومن الطبيعي أن يكون هناك ضغط على لاعبي فريقي لأنهم يلعبون لفريق كبير بحجم الزمالك، ولاعبو الفريق يرغبون في تحقيق الفوز خلال لقاء الغد لرد الاعتبار".

وكشف "منذ وصولي لتولي قيادة الفريق كان هناك بعض اللاعبين مصابين، وتعرض بعدها محمود جهاد لإصابة، ثم تعرض الجفالي للإصابة مؤخراً، وقد يرجع سبب الإصابات بسبب حاجة اللاعبين للتأقلم مع الفريق خاصة وأنهم من دوريات مختلفة ومنهم من انضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية".

وشدد "الجهاز الطبي يقوم بدوره على أكمل وجه مع اللاعبين المصابين، ولا نستطيع زيادة الحمل التدريبي للاعبين في شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك ضغط مباريات في الفترة الحالية، ويتم رفع الحمل التدريبي مع اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة كبيرة".

وأتم "أفضل أن تكون مباريات الزمالك بحضور جماهيري ونفتقدهم في آخر مباراتين، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يتعرضون للإيقاف".