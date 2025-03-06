خبر في الجول - غياب ناصر منسي عن الزمالك أمام مودرن سبورت

الخميس، 06 مارس 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد إنبي

يلعب الزمالك ضد مودرن سبورت في دور الـ 16 لكأس مصر بدون مهاجمه ناصر منسي.

وعلم FilGoal.com أن خروج ناصر منسي من القائمة جاء لإراحته بسبب شكواه من العضلة الضامة.

كما يغيب أحمد الجفالي بسبب الإصابة.

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وسيلتقي الزمالك مع مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وخاطب الأبيض اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراته ضد مودرن سبورت لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير نفس أيام الراحة قبل مواجهة أمام الأهلي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لا مجال لتأجيل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في كأس مصر".

وأتم "تم إعلان مواعيد كأس مصر منذ شهر وخاطبنا الأندية أيضا بالمواعيد الجديد".

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من مسابقة الدوري ويستهل الزمالك المشوار بمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء 11 مارس في بداية المرحلة الثانية من الدوري.

وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الدور الأول من الدوري.

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