الثالث على التوالي.. الاتحاد يتعادل أمام القادسية بهدفين +90 في الدوري السعودي

الخميس، 06 مارس 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الاتحاد أمام القادسية

تعادل الاتحاد أمام القادسية بهدف لكل فريق في الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري السعودي، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

سجل هدف التقدم القاتل للقادسية الجابوني أوباميانج في الدقيقة 90+1.

ولكن نجح الاتحاد في إدراك التعادل بهدف قاتل آخر في الدقيقة 90+6 عن طريق نجولو كانتي.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية الدوري السعودي - تأكد غياب سباعي النصر أمام الشباب الدوري السعودي - أهلي جدة ينتظر موقف كيسيه أمام الخليج

[video:1]

ويعد ذلك التعادل الثالث على التوالي لفريق الاتحاد بنفس النتيجة 1-1.

وتعادل الاتحاد أمام الخليج في الجولة الـ22، قبل تكرار التعادل أمام الأخدود في الجولة الـ23، والتعادل أخيرًا أمام القادسية.

وخسر الاتحاد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة.

ويمكن للهلال صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة أن يقلص الفارق أمام الاتحاد إلى 4 نقاط حال فوزه.

ويلتقي الهلال أمام الفيحاء في إطار الجولة الـ24 في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ورفع القادسية رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف.

الاتحاد القادسية الدوري السعودي
نرشح لكم
تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي ميتروفيتش يعود للهلال بعد غياب 13 مباراة الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية محاولات مكثفة من الهلال لتجهيز ميتروفيتش أمام باختاكور الدوري السعودي - أهلي جدة ينتظر موقف كيسيه أمام الخليج تقرير يكشف حقيقة إقالة جيسوس من تدريب الهلال على رأسهم البليهي.. الهلال يعلن تفاصيل إصابات 5 لاعبين الرياضية: إصابتان جديدتان في صفوف الهلال
أخر الأخبار
تنس طاولة - عمر عصر يقود اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي 18 دقيقة | رياضات أخرى
استاد القاهرة في المقدمة.. 15 ملعبا × 153 مباراة للمرحلة الأولى من الدوري المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي ساعة | كرة يد
استدعاء مهاجم الإسماعيلي لـ منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الدوري المصري
ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 ساعة | كأس العالم للأندية
الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين ساعة | الكرة الأوروبية
عرش سيخلو قريبًا.. من يحل أزمة الظهير الأيمن في نيوكاسل؟ ساعة | تقرير في الجول
سجل هدفين.. كهربا يقود الاتحاد للفوز على الترسانة في الدوري الليبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي