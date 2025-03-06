الثالث على التوالي.. الاتحاد يتعادل أمام القادسية بهدفين +90 في الدوري السعودي

تعادل الاتحاد أمام القادسية بهدف لكل فريق في الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري السعودي، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

سجل هدف التقدم القاتل للقادسية الجابوني أوباميانج في الدقيقة 90+1.

ولكن نجح الاتحاد في إدراك التعادل بهدف قاتل آخر في الدقيقة 90+6 عن طريق نجولو كانتي.

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ويعد ذلك التعادل الثالث على التوالي لفريق الاتحاد بنفس النتيجة 1-1.

وتعادل الاتحاد أمام الخليج في الجولة الـ22، قبل تكرار التعادل أمام الأخدود في الجولة الـ23، والتعادل أخيرًا أمام القادسية.

وخسر الاتحاد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة.

ويمكن للهلال صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة أن يقلص الفارق أمام الاتحاد إلى 4 نقاط حال فوزه.

ويلتقي الهلال أمام الفيحاء في إطار الجولة الـ24 في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ورفع القادسية رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف.